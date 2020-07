Taifun «Hagibis» hat in Japan mehr als 50 Todesopfer gefordert.

Quelle: Uncredited/Kyodo News/dpa

Die Zahl der Todesopfer nach dem Taifun in Japan ist auf mindestens 47 gestiegen. Fast 40.000 Menschen harrten noch immer in Notunterkünften aus, weil ihre Häuser und Wohnorte unter Wasser stehen, berichten japanische Medien.



Weitere 15 Menschen werden demnach noch vermisst. Der Wirbelsturm "Hagibis" war am Wochenende über weite Teile des Landes hinweggefegt, er hinterließ eine Spur der Verwüstung. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten ganze Wohngebiete. In vielen Regionen gingen Erdrutsche nieder.