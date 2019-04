Israelischer F-16 Kampfjet am Boden. Archivbild

Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA haben israelische Kampfflugzeuge einen Militärstützpunkt des Landes in der Provinz Hama angegriffen. Bei dem Luftangriff auf die Stadt Masyaf habe es Zerstörungen gegeben, drei Kämpfer seien verwundet worden, meldete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine Quelle im Militär.



Syrische und in Syrien stationierte iranische Einheiten waren in den vergangenen Monaten mehrfach in ähnlicher Weise angegriffen worden.