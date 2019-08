Waldbrand im Amazonas.

Quelle: Leo Correa/AP/dpa

Die nordeuropäische Nordea-Bank kauft vorläufig keine brasilianischen Staatsanleihen mehr. Eine Einschätzung der Verhältnisse in Umwelt, Gesellschaft und Regierung Brasiliens habe ergeben, dass Abholzungen Risiken mit sich brächten, teilte die Bank mit Sitz in Helsinki mit.



Das gelte auch für Pläne der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro, den Umweltschutz zu lockern. Daher werde Nordea bis zu einer weiteren Überprüfung keine Anleihen in Dollar oder Real kaufen, teilte die Bank weiter mit.