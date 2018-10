Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat den Rückzug von Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzende als eine "richtige Entscheidung" bezeichnet. "Angela Merkel zeigt mit dieser Entscheidung Verantwortungsbewusstsein für dieses Land und die CDU", sagte er im ZDF-Mittagsmagazin. Es ginge darum, Stabilität in Deutschland und auch in Europa zu organisieren - wie es Merkel in der Vergangenheit auch getan habe, sagte Kretschmer. "Aber man sieht, es braucht jetzt einen neuen Antritt." Die Nachfolge an der Parteispitze sollte auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg geregelt werden.