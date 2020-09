Finanzminister Scholz will Umwelt-Anleihen ausgeben.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz plant offenbar Umwelt-Anleihen zur Refinanzierung von Schulden des Bundes. Es handelt sich laut Scholz um Anleihen, die ausschließlich in nachhaltige Projekte investiert werden, die etwa gut für das Klima sind.



"Die werden genauso verzinst wie die klassischen Bundesanleihen, sind aber öko", kündigte Scholz in der "Süddeutschen Zeitung" an. Diese Anleihen mit einem erhöhten Zinssatz auszugeben, wäre ein schlechtes Geschäft für die Steuerzahler gewesen, so Scholz.