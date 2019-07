Ryanair-Maschine vor dem Abflug. Archivbild

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Wegen der verzögerten Auslieferung des Problemjets Boeing 737 Max streicht Ryanair seine Flugpläne zusammen. Für den kommenden Sommer plane man nur noch mit dem Zugang von 30 neuen Maschinen anstelle von 58 Jets, teilte das Unternehmen in Dublin mit.



Nach dem Absturz zweier Maschinen der Modellreihe bei Lion Air und Ethiopian Airlines mit insgesamt 346 Toten müssen alle 737-Max-Jets seit März weltweit am Boden bleiben. Bislang ist unklar, wann die Behörden den Flieger wieder in die Luft lassen.