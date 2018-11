Vettel, Hamilton und Bottas nach dem Qualifying in Brasilien Quelle: AP

Der alte und neue Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Brasilien gesichert. Der Mercedes-Frontmann drehte im Qualifying in Sao Paulo die schnellste Runde, sicherte sich die 82. Pole Position seiner Karriere und verwies Sebastian Vettel im Ferrari auf den zweiten Platz.



Hamilton steht bereits seit dem letzten Rennen in Mexiko als Weltmeister 2018 fest, es geht in den beiden verbleibenden Rennen aber noch um den Titel in der Konstrukteurs-WM.