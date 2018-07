Sebastian Vettel Quelle: reuters

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Großbritannien gewonnen und seinen Vorsprung in der WM auf Titelverteidiger Lewis Hamilton ausgerechnet bei dessen Heimspiel ausgebaut. Der Hesse setzte sich in Silverstone vor Hamilton im Mercedes und seinem Ferrari-Kollegen Kimi Räikkönen durch und baute seinen Vorsprung auf Hamilton von einem auf acht Punkte aus.



In den vergangenen vier Jahren hatte stets Hamilton, der sich nach einer Kollision mit Räikkönen in der ersten Runde vom Ende des Feldes nach vorne kämpfen musste, in Silverstone triumphiert. Nico Hülkenberg wurde Sechster.