VfB Stuttgart feuert Trainer Wolf

Hannes Wolf Quelle: imago

Der VfB Stuttgart hat sich von Trainer Hannes Wolf getrennt. Nach dem 0:2 gegen Schalke 04 haben die Verantwortlichen am Sonntag die Konsequenzen gezogen. Über einen Nachfolger soll in den nächsten Tagen entschieden werden.



Wolf hatte die Schwaben am 21.September 2016 von Jos Luhukay übernommen und den Verein zurück in die Bundesliga geführt. Stuttgart hat aus den vergangenen acht Bundesligaspielen aber nur einen Sieg und ein Remis geholt.