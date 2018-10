Korkut hatte die Stuttgarter erst in der vergangenen Saison übernommen. Damals hatte er den VfB mit neun Siegen aus 14 Spielen vom 14. auf den 7. Tabellenplatz geführt - unter anderem mit einem furiosen 4:1-Sieg beim FC Bayern München am letzten Spieltag. In der laufenden Saison blieb der VfB allerdings weit hinter den Erwartungen zurück und konnte in den ersten sieben Spielen nur fünf Punkte für sich verbuchen. Die 1:3-Niederlage am Samstag beim bisherigen Tabellenletzten aus Hannover wurde Korkut letztendlich zum Verhängnis.