Wolfsburgs Divock Origi jubelt mit seinen Mannschaftskollegen nach dem Tor zum 1:0 Quelle: imago

Der VfL Wolfsburg hat einen ersten großen Schritt in Richtung Verbleib im Fußball-Oberhaus gemacht. Der 16. der abgelaufenen Bundesliga-Saison setzte sich im ersten Relegationsspiel gegen Holstein Kiel mit 3:1 (2:1) durch. Das Rückspiel findet am Montag beim Drittplatzierten aus Liga zwei statt.



Wolfsburg war von Beginn an voll da und ging bereits in der 13.Minute in Führung. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich schockte die Wölfe nicht, die über weite Strecken das Spiel kontrollierten. Erst in der Schlussphase drehten die Kieler nochmal auf. Die Mühen wurden jedoch nicht belohnt.