Die gekenterte Passagierfähre treibt umgedreht im Wasser. Quelle: Uncredited/AP/dpa

Nach einem schweren Fährunglück auf dem Victoriasee in Tansania mit mindestens 136 Toten hat Präsident John Magufuli die Festnahme der Verantwortlichen angeordnet. Als erster wurde der Kapitän in Gewahrsam genommen. Er hatte sich nach Angaben des Staatschefs zum Zeitpunkt des Kenterns nicht an Bord befunden.



Er habe das Ruder jemandem überlassen, der für das Führen eines Schiffes keine Ausbildung habe. Als Hauptgrund für das Unglück nannte Magufuli aber die Überladung der Fähre.