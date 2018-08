Ex-Bayern-Spieler Arturo Vidal wird beim spanischen Erstligisten FC Barcelona präsentiert. Quelle: epa

Ex-Bayern-Profi Arturo Vidal hat bei seiner Präsentation als Neuzugang des FC Barcelona seinen neuen Klub gelobt. "Hier in Barcelona zu sein, ist eine weit höhere Stufe als bei den Bayern", so der 31-jährige Chilene. Vidal, der drei Jahre lang für den FCB gespielt hatte, unterschrieb am Montag auch seinen Vertrag, mit dem er sich für die kommenden drei Jahre an Spaniens Meister bindet. Er sei "sehr glücklich, beim besten Klub der Welt zu sein."



Zu seinen Zielen in Katalonien sagte der Chilene: "Ich habe eine offene Rechnung mit der Champions League und will diese begleichen."