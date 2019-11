Screenshot aus Ibiza-Video mit Strache (r.)

Quelle: Spiegel/Süddeutsche Zeitung/dpa

Die österreichische Justiz ist in den Ermittlungen zu der Ibiza-Affäre um Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) einen Schritt weitergekommen. Laut Staatsanwaltschaft Wien gebe es ein Verfahren gegen sieben Beschuldigte.



In dem heimlich aufgenommenen Ibiza-Video wirkte Strache anfällig für Korruption. Gleich nach der Veröffentlichung des Videos im Mai 2019 trat er zurück, bestritt aber die Vorwürfe. An der Ibiza-Affäre zerbrach die österreichische Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ.