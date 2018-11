Artikel 13 der diskutierten Reform des europäischen Urheberechts sieht vor, dass die Plattformbetreiber wie Youtube, aber auch Twitter, Google oder Facebook dafür haften, wenn auf diesen Plattformen Urheberrechte verletzt werden. Gesetze sollen also in der digitalen Welt genauso gelten wie in der analogen. Das mag offenbar weder Youtube-Chefin Susan Diane Wojcicki, noch mögen es die beiden Kanalbetreiber von "Wissenswert".