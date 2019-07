Hessens Innenminister Beuth verteidigt die Polizei. Archivbild.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Nach Kritik an einem Polizeieinsatz in Frankfurt hat sich Hessens Innenminister Peter Beuth hinter die Beamten gestellt. Es gebe im Moment keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Einsatz unverhältnismäßig gewesen sei, sagte Beuth.



Ein Video gebe nur einen bestimmten Ausschnitt des Geschehens wieder. Die Beamten seien massiv angegriffen worden. Das Video zeigt, wie ein Polizist einem Mann mit den Knien in die Magengegend tritt. Eine Frau, die einschreiten will, wird an den Haaren gezogen.