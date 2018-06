Während vor allem die US-Branche Gewinne einfährt, sieht es für deutsche Spieleschmieden schlechter aus. "Abgesehen von seltenen Ausreißern ist ihr Marktanteil im Inland rückläufig. Zum Vergleich: An der Kinokasse geht hierzulande jeder vierte Euro an einen deutschen Film, bei den Games entfällt 94 Prozent des Umsatzes auf Importspiele." Weltweit gesehen sieht es nicht besser aus: "Selbst die Branchenverbände warnen davor, dass die deutschen Studios in der 'internationalen Bedeutungslosigkeit' versinken."