Der 66-jährige Bremer AfD-Chef Frank Magnitz ist nach Polizeiangaben am Montagabend um 17:20 Uhr von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden. Magnitz kam vom Neujahrsempfang der Bremer Tageszeitung "Weser-Kurier". In der nahe gelegenen Kunsthalle hatten sich dazu rund 250 Gäste versammelt. Magnitz verließ den Empfang und ging im Dunkeln in Richtung Theater am Goetheplatz, nutzte die Abkürzung durch den weiträumigen Innenhof, offenbar um zum Parkhaus zu gelangen. In einem hohen überdachten Durchgang wurde er überfallen. Zwei Handwerker entdeckten den schwer verletzten Politiker und riefen einen Rettungswagen.