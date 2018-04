Die Abstimmung folgte auf eine gut zweijährige Testphase, an der die Bundesliga entscheidenden Anteil hatte. In Deutschlands höchster Spielklasse läuft der Videobeweis seit Saisonbeginn im "Online"-Modus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und teils hitzigen Diskussionen funktioniert das System immer besser. Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), hatte bereits angekündigt, bei einem positiven IFAB-Votum auch in der kommenden Saison auf die Neuheit zu setzen. Eine Entscheidung über den Videobeweis in der 2. Liga steht noch aus. Im DFB-Pokal ist das System seit dem Viertelfinale Anfang Februar im Einsatz.



Mit dem Segen des IFAB in der FIFA-Zentrale auf dem Zürichberg wird die Technik so gut wie sicher auch bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) zum Einsatz kommen. Die offizielle Entscheidung des FIFA-Council in knapp zwei Wochen in Kolumbiens Hauptstadt Bogota ist Stand heute sehr wahrscheinlich. "Zu der Frage, ob der Videoassistent bei der WM in Russland eingesetzt werden soll, wird sich die UEFA bis zur Council-Sitzung in Bogota Mitte März eine Meinung bilden", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Voraussetzung für eine Zustimmung sei, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino "uns die Zuversicht vermittelt, dass die Workshops und technischen Vorbereitungen ausreichen, damit die Schiedsrichter die Vorgaben des IFAB-Protokolls sachgerecht umsetzen". Wichtig sei auch, dass die Schiedsrichter-Teams so zusammengesetzt sind, dass eine klare Kommunikation gewährleistet ist." Neben Infantino, seit jeher Fürsprecher des "VAR" (Video Assistant Referee), hatte auch Grindel, der nicht nur Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, sondern auch FIFA-Council-Mitglied ist, bereits sein "Ja" angekündigt. "Wenn wir die Chance haben, dem Schiedsrichter zu helfen, sollten wir das tun", sagte Infantino.