Videobeweis kommt für die 2.Liga

Fußball-Bundesliga: Videoassistent

Quelle: dpa

Der Videobeweis wird ab der kommenden Saison 2019/20 auch in der 2.Fußball-Bundesliga eingesetzt. Das entschieden die 18 Zweitligisten am Donnerstag in Frankfurt/Main. Bislang läuft noch die "Offline"-Testphase, in der die Video-Assistenten nicht ins Spielgeschehen eingreifen dürfen.



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) "leitet somit ab sofort alle notwendigen Maßnahmen ein, damit - nach statuarischer Umsetzung durch die Mitgliederversammlung im Mai 2019 - zum Saisonstart der 2.Bundesliga am 26.Juli die Video-Assist-Technologie zur Verfügung steht", teilte die DFL mit.