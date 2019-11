Großeinsatz für die Polizei.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Mehr als ein Dutzend Waffen-Imitate und ein vermeintlicher Scharfschütze auf einem Garagendach: Zwei junge Männer haben mit einem Videodreh für ein Studienprojekt einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine besorgte Zeugin hatte den Beamten am Samstag geschildert, dass in einem Wohngebiet im baden-württembergischen Leimen eine mit einem Gewehr bewaffnete Person samt Tarnkleidung, Helm und Schutzweste auf einem Garagendach neben einer Wohnung im Stellung bezogen habe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.