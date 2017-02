Nachrichten | heute - Dresden: Streit um Mahnmal

Ein neues Mahnmal in Dresden widmet sich dem Leid der Menschen in Syrien. Das Kunstwerk soll an die Bus-Wracks in Aleppo erinnern, hinter denen sich Menschen vor dem Kugelhagel in Sicherheit brachten. Pegida-Anhänger protestierten bei der Einweihung.