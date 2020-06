In einem KiKA-Interview bedankt sich Steinmeier bei Kindern und Eltern für ihr Durchhaltevermögen in der Corona-Krise. Der Kindertag sei gerade in diesen Zeiten besonders wichtig.

Beitragslänge: 5 min Datum: 01.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.06.2021