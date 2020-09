Wir haben viele Hunde gefunden, die kurz vorm Verhungern waren Fan Diaz, Tierschützer "Animal Rescue"

"Sie setzen sie auf der Straße aus, hängen sie an Bäumen auf oder werfen sie in Brunnen", berichtet Fan Diaz, Leiter einer Auffangstation. "In diesem Jahr haben wir viele Hunde gefunden, die kurz vorm Verhungern waren."