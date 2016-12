Nachrichten | heute - Tunesien: Rückkehrer aus den Kampfgebieten

Viele Islamisten, die in Syrien und im Irak kämpfen, sind aus dem Ausland in die Kampfgebiete gekommen. Einige kehren in ihre Heimat zurück, z.B. nach Tunesien. Die Regierung kündigt eine harte Linie an.