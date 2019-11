In "Death Stranding" schlüpft der Spieler in die digitale Haut von Schauspieler Norman Reedus, bekannt aus der TV-Serie "The Walking Dead".

Quelle: Kojima Productions / Sony

"Futurama", die zweite Zeichentrickserie von Simpsons-Erfinder Matt Groening, beginnt damit, dass die Hauptfigur 1.000 Jahre in die Zukunft geschleudert wird. Das ist ihm auch ganz recht, denn sein altes Leben als Lieferjunge war ihm verhasst. Nun ist er in der fernen Zukunft angekommen und freut sich auf den neuen Job als - Lieferjunge. Was man tut, so diese Lektion, ist eher zweitrangig. Entscheidend ist, wo und wie man es tut.