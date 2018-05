Mit seinem Pariser Studio Quantic Dream entdeckt Entwickler David Cage das Genre für sich und legt mit "Fahrenheit" einen Achtungserfolg vor. Die Grafiken des Spiels sind in Echtzeit berechnet. Es ist in seiner Darstellung und Interaktivität also viel flexibler als die früheren Vertreter. Es bedient sich trotzdem der sogenannten Quick-Time-Events: der Spieler muss möglichst schnell den Knopf drücken, der angezeigt wird. Das ist nicht unumstritten, aber seit einigen Jahren auch als Element in einigen traditionellen Spielen wie Shenmue etabliert. Quantic Dream bleibt dem Nischen-Genre treu und verfeinert es mit "Heavy Rain" (2010) und "Beyond: Two Souls" (2013). Letzteres Spiel wird auch auf Filmfestivals wie dem Tribeca in New York gezeigt.



Autor: Andreas Garbe

Bildquelle: Quantic Dream