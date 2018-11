Screenshot: 11-11: Memories Retold Quelle: Bandai Namco

"Rund drei Viertel dessen, was das Studio produziert, sind komplett computer-generiert", erzählt Ttwheam. "Obwohl die Außenwelt zu großen Teilen meint, dass wir mit unseren Händen arbeiten. Wir versuchen natürlich, diesen Ethos des Handgemachten in alle unsere Arbeiten zu übertragen. Und daher stammt wohl auch die Idee, sich einem Videospiel mit einem malerischen Stil zu nähern. Wir möchten Fingerabdrücke auf unseren digitalen Arbeiten hinterlassen, wenn man so will."