"Das wird rezeptiert in Form von einer Behandlung", erzählt Dr. Kuhn. Es sei eine Ergänzung zu dem herkömmlichen Abkleben eines Auges und habe sich auch in ersten Untersuchungen bewährt. "Da hat sich gezeigt, dass Abkleben plus Videospiel bessere Ergebnisse geliefert hat, als das Abkleben allein."



Ein weiteres aktuelles Beispiel ist die Firma Akili Interactive in Boston. Sie arbeitet an Videospielen, die bei Krankheitsbildern wie ADHS, Autimus, Depression und Multiple Sklerose helfen sollen. Ein erstes Spiel für ADHS-Patienten habe sich in einer klinischen Studie als wirksam erwiesen, teilte der Hersteller mit.