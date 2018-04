Matthew Zagurak: Wir produzieren keine Dokumentationen. Das hier ist nicht "Planet Erde" von der BBC. Natürlich haben wir viel Respekt vor der Materie und betreiben historische Recherchen mit großem Aufwand. Denn das muss der Ausgangspunkt für jedes Spiel sein, das respektvoll mit den Menschen umgehen möchte, die Teil dieser Geschichte sind. Aber ein Videospiel ist nun mal ein Spiel - das verrät schon der Begriff. Es ist kein Videobuch, kein Videofilm. Es ist ein Spiel und als solches enthält es interaktive und spielerische Elemente. Das ist es, was wir Entwickler machen: Wir regen zum Spielen an. Auf den ersten Blick scheint es also ein Widerspruch zu sein, denn Geschichte lehrt uns ja, was passiert ist, was wahr ist. Aber Geschichte lehrt uns, dass So-und-So in dem-und-dem Jahr geboren wurde, dieses getan hat, in jener Schlacht kämpfte, irgendeine Krankheit bekam und starb. Wir wissen nicht auf die Minute genau, was in seinem Alltag passierte. Was ein Gebäude so alles erlebt hat. Oder eine Region. In all diesen Zwischenräumen schaffen wir eine Spielwiese. Wir respektieren Geschichte und ändern sie nicht, aber wir nutzen die Grauzonen, die dynamischen Bereiche zwischen den historischen Fakten, um spielerisch und erzählerisch kreativ zu werden.