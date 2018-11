Therapeutische Videospiele sollen Senioren helfen.

Quelle: Markus Scholz/dpa

Pflegebedürftige Menschen sollen mit speziell entwickelten Videospielen ihr Gedächtnis und ihre Beweglichkeit trainieren. Das Pilotprojekt stellte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) in einem Kieler Pflegeheim vor.



In einer ersten Pilotphase wurden bereits zwei Jahre lang die gesundheitlichen Aspekte des Videospielens für Senioren in Einrichtungen in Berlin und Hamburg getestet. An der zweiten Pilotphase werden sich bundesweit 100 Pflegeeinrichtungen beteiligen.