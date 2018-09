Eines der Videospiele inder Ausstellung im Victoria & Albert Museum. Quelle: AP

Egal ob Killerspiel- oder Sexismus-Debatte. Was in virtuellen Welten passiert, wird nicht zuletzt durch soziale Medien zum realen Konflikt. "Obwohl fast jeder dritte Mensch auf Erden zockt, ist unser Wissen über die Auswirkungen und Verflechtungen hinein in die Realität eher noch begrenzt", so das Kuratoren-Team des V&A. Deshalb ruft das Haus, begleitend zur bis zum 24. Februar 2019 laufenden Ausstellung, ein eigenes Videospiel-Stipendium ins Leben: Hand in Hand mit dem Kuratorium, dem Forschungsteam und dem Archiv des Museums sollen Kreative hier neue Spiele und Interaktionsformate erforschen und entwickeln. Und Einfluss auf gesellschaftliche Debatten rund um Videospiele nehmen.