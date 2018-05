In „Where the Water tastes like Wine“ bereist der Spieler die USA zu Zeiten der Großen Depression, sammelt und tauscht Geschichten. Quelle: Dim Bulb Games / Good Shepherd Entertainment

Where the Water tastes like Wine ist eine erzählerische Reise durch die USA der 30er Jahre und beruft sich auf die Erzähltradition von Autoren wie Jack Kerouac. Auf seinem Weg durch das Land erlebt der Spieler Momente des Glücks und der Verzweiflung, erlebt Skurriles, Mondänes, Übernatürliches.



Diese Momente, in wenigen Sätzen zusammengefasst, werden zu Geschichten, die der Spieler mit Begegnungen am Lagerfeuer teilt. Wer seinem Gegenüber eine Liebesgeschichte erzählt, bekommt eine zurück. Die Wahl der Geschichte, die man anbietet, ist dabei entscheidend. Denn Ziel des Spiels ist, allen Begegnungen alle Geschichten zu entlocken.