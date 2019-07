Screenshot aus "Concrete Genie"

Quelle: Playstation

Demnächst erscheint "Concrete Genie", in dem sich ein junges Mobbing-Opfer in eine Fantasiewelt aus eigenen Zeichnungen und Malereien flüchtet. Dabei erwachen seine Kreationen zum Leben und beschützen ihn. Dominic Robilliard ist Creative Director des Spiels und will das Thema differenziert abbilden. Denn, so sagt er, eine erschreckende Anzahl von Mobbing-Opfern würde später selbst zum Täter. "Wir wollten uns diesem schwierigen Thema nähern, auch um den Werdegang der Peiniger zu erzählen, was mit ihnen in der Vergangenheit passiert ist, um sie zu den Kindern zu machen, die sie geworden sind." Die Botschaft des Spiels solle sein, dass man mit Empathie, Toleranz und Verständnis aus diesem Teufelskreis ausbrechen könne.