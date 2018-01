Allerdings gibt es im Luftverkehr, im Unterschied etwa zum Straßenverkehr, auf absehbare Zeit keine technischen Alternativen zu den derzeitigen Triebwerken. CO2-neutrales Wachstum bedeutet also keine Emissionsbegrenzung in Flugverkehr, sondern einen Ausgleich an anderen Stellen. Das könnten beispielsweise zusätzliche Emissionsminderungen in anderen Wirtschaftsbereichen oder Aufforstungsprogramme in Entwicklungsländern sein. Perspektivisch ist auch die Nutzung von Treibstoffen aus regenerativen Quellen denkbar, etwa die sogenannten Biofuels.