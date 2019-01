In den 90er Jahren habe die Partei im Westen "der gemeinsamen Zukunft in Deutschland kaum einen Raum geben wollen", heißt es in einem Beschluss der Vorstandsklausur in Frankfurt (Oder). Die Fehler der Vergangenheit will die Partei jetzt korrigieren. Parteichefin Annalena Baerbock wartet zum Abschluss der Klausur mit einem selbstkritischen Versprechen auf: "Der Arbeitsauftrag an uns selbst: "Bündnis90 in unserem Namen wieder großzuschreiben."