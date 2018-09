Doch noch ehe alle diese Pläne in Gesetzesform gegossen sind, gibt es auch Kritik von unabhängigen Experten. So rechnete der Stadtsoziologe Andrej Holm von der Humboldt-Universität in Berlin vor, dass die Pläne bei weitem nicht ausreichten. Schon jetzt fehlten in Großstädten rund zwei Millionen bezahlbare Wohnungen. Demnach müssten alle avisierten 1,5 Millionen Wohnungen auch leistbar, also bezahlbar sein - doch das ist so bislang nicht vorgesehen.