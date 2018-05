Die Rosenmontagszüge zeigten wie immer viel Polit-Spott. Quelle: Oliver Berg/dpa

Hunderttausende Narren haben in den rheinischen Karnevalshochburgen die Rosenmontagszüge bejubelt. Beliebte Zielscheiben des Spotts in Köln, Düsseldorf und Mainz waren US-Präsident Donald Trump als Dampfwalze, Noch-SPD-Chef Martin Schulz im Fleischwolf oder Kanzlerin Angela Merkel als Schwarze Witwe.



Aber die Narren kamen nicht nur für den Polit-Spott: Allein in Köln hatte der Zug 300 Tonnen Süßigkeiten geladen, darunter 700.000 Schokoladentafeln und 300.000 "Strüßjer", kleine Blumensträuße.