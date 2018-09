Es könnte zu erheblichen Ernteausfällen kommen. Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Die deutschen Bauern bangen um ihr Geschäft. Ein viel zu trockenes Frühjahr in Teilen des Landes und ungewisse Preise für wichtige Produkte machen ihnen Sorgen. "Die Lage in diesem Jahr ist weiterhin angespannt und alles andere als erfreulich", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied vor dem Deutschen Bauerntag am Mittwoch.



In Ostdeutschland bis hin nach Nordbayern und in Norddeutschland habe es im Mai bei hohen Temperaturen zu wenig Regen gegeben. Daher habe die Ernte schon begonnen.