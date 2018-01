Und so dauert es am Montag mehr als vier Stunden, bis sich Weil und Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) mit Vertretern der Parteien auf einen Termin für die vorgezogene Wahl verständigen. Als die Politiker am Ende vor die Journalisten treten, hat Weil seine Finger fest ineinander verschränkt, dem Landesvorsitzenden der Union, Bernd Althusmann, rinnt der Schweiß von der Stirn. Am 15. Oktober müssen die Niedersachsen nun an die Urnen, in den Herbstferien. Eigentlich sollte Anfang Januar 2018 gewählt werden.