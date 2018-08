... wird bei einer Reihe von Herkunftsstaaten seit jeher hingenommen. Dazu gehören die EU-Staaten: Von den knapp 39.000 Eingebürgerten aus anderen Ländern der Europäischen Union gaben 2017 lediglich 0,9 Prozent ihren bisherigen Pass ab. Hingenommen wird der Doppelpass auch bei jenen Ländern, die eine Ausbürgerung nicht akzeptieren: Dazu gehören Marokko, der Iran und Syrien. Hier führt die Einbürgerung nach Deutschland praktisch immer zum Doppelstaatler-Status. Bei den drei Ländern lag die Zahl der Einbürgerungen 2017 aber jeweils unter 3.000.



Seit 2014 gibt es eine Sonderregelung, die insbesondere die in Deutschland lebenden Türken in Anspruch nehmen können. Hier geborene Kinder ausländischer Eltern mussten sich bis dahin im Alter zwischen 18 und 23 Jahren entweder für die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern oder für die deutsche entscheiden. Diese Optionspflicht entfällt seither für jene, die mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt haben oder sechs Jahre hierzulande zur Schule gegangen sind. Auch ein deutscher Schulabschluss oder eine Berufsausbildung reichen aus. Weil es hier aber nicht um Einbürgerungen geht, werden diese Fälle von der am Freitag veröffentlichten Statistik nicht erfasst.



(Quelle: afp)