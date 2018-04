Wegen des Warnstreiks fallen viele Flüge aus. Quelle: Marius Becker/dpa

Bundesweit haben massive Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Tausende Beschäftigte an Flughäfen, im Nahverkehr, in Kindergärten und anderen öffentlichen Betrieben legten die Arbeit nieder. An den Flughäfen Frankfurt, München, Köln und Bremen wurden schon vorab hunderte Flüge annulliert.



Die Gewerkschaft ver.di will damit kurz vor der dritten Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst den Druck erhöhen. Die Gespräche stehen am 15. und 16. April in Potsdam an.