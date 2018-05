Passanten gehen im Schneegestöber über die London Bridge. Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Starke Schneefälle haben in Großbritannien vielerorts den Verkehr ausgebremst. Hunderte Züge und Dutzende Flüge wurden für Montag und Dienstag gestrichen, wie der britische Fernsehsender Sky News berichtete.



Die Behinderungen durch das Wetter sollen in den nächsten Tagen anhalten. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, sich vor allem um hilflose Senioren und Obdachlose zu kümmern. Die Briten nennen den Wintereinbruch scherzhaft "The Beast from the East" (Die Bestie aus dem Osten).