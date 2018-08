Blick auf den Flughafen Tegel in Berlin. (Symbolbild) Quelle: Paul Zinken/dpa

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will angesichts zunehmender Flugausfälle und -verspätungen mit Vertretern der Branche einen Maßnahmenkatalog für den Luftverkehr erarbeiten. "Ich kann nicht akzeptieren, dass es so viele technische Probleme, Verspätungen und auch Abfertigungsprobleme gibt." Das sagte Scheuer der "Passauer Neuen Presse".



Sein Haus werde sich des Themas Flugverkehr verstärkt annehmen. Es brauche klare Botschaften für die Flughäfen und die Fluggesellschaften, so Scheuer.