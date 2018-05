AfD-Demonstration in Berlin Quelle: ap

Zu den Protesten dagegen hatte ein Bündnis von Flüchtlings- und Nachbarschaftsinitiativen, Parteien, Gewerkschaften, Verbänden und Clubbetreibern aufgerufen. Dies sei nötig, um der AfD "die rote Linie" zu zeigen. Berlin bleibe "bunt, vielfältig, tolerant und offen", sagte Sprecherin Nora Berneis im Vorfeld.



Zum Auftakt der AfD-Kundgebung am Hauptbahnhof skandierten Teilnehmer "Merkel muss weg". Auf Transparenten und Plakaten stand etwa "Kein Pass-kein Eintritt" oder "Der Islam gehört nicht zu Europa". Auf den Protestbooten auf der Spree wurde unter anderem gerufen "Refugees are welcome here". Auf einem Segel stand "Nie wieder", woanders "Boote gegen Patrioten".