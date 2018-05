Randale in der Halloween-Nacht hat die Polizei bundesweit in Atem gehalten. Allein am Essener Hauptbahnhof sprachen die Beamten bei einem "Zombie-Walk" 1.200 Platzverweise aus. In Hamburg randalierten Hunderte Jugendliche, auch am Kölner Dom musste die Polizei einschreiten.



Der Bahnhof in Essen wurde für rund eine Stunde gesperrt. Online wurden Parallelen zur Kölner Silvesternacht 2015/16 gezogen, bei der es zu vielen sexuellen Übergriffen gekommen war - das wies die Polizei aber zurück.