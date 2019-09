Fliesenlegermeister wie Rainer Brinkmann gibt es nur noch wenige. Er führt seinen Betrieb im niedersächsischen Gronau bereits in vierter Generation. Der Meistertitel stand und steht in seiner Familie für Qualität, sagt er. Doch immer wieder bekomme er Kundennotrufe: Weniger qualifizierte Kollegen hätten gepfuscht, er solle die Fliesen reparieren. "Das krasseste Beispiel war in einem Ort hier in der Umgebung, da konnte ich mein Telefon in der Dusche auf die Fuge stellen, weil diese so weit vorgeguckt hat", erzählt Brinkmann. Ein anderes Mal habe ein Kollege seine Arbeit mitten im Fliesenlegen eingestellt, weil er mit der Wand nicht zurechtgekommen sei. Brinkmann sollte einspringen. "Erstens ging das wegen der Gewährleistung gar nicht und zweitens, wir hätten das nicht zu Ende legen können. Das musste alles rausgerissen und neu gemacht werden", erinnert sich der Fliesenlegermeister.