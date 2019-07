Nahrungsmittel und sauberes Wasser sind im Jemen knapp. Archiv

Quelle: Hani Mohammed/AP/dpa

Die Cholera-Epidemie im Jemen hat Save the Children zufolge einen neuen Höhepunkt erreicht. Bereits in den ersten sechs Monaten habe es mehr Verdachtsfälle als im gesamten Jahr 2018 gegeben. Mindestens 193 Kinder seien 2019 bislang an cholerabedingten Krankheiten gestorben.



203.000 Kinder unter 15 Jahren könnten sich schon infiziert haben. Wegen des Konflikts im Jemen haben viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen, hieß es.