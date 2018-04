Der Umgang mit Computern regt durchaus zum Nachdenken an. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Tablets oder Laptops im Kindergarten? Kita-Erzieher in Deutschland schreckt diese Vorstellung nicht unbedingt ab. Im Gegenteil: Einer Umfrage zufolge sind 75 Prozent der Ansicht, dass Kinder bereits in der Kita eine Möglichkeit haben sollten, den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Geräten zu erlernen. 18,4 Prozent stimmten "eher nicht" zu, 6,4 Prozent "überhaupt nicht".



Die Stiftung "Haus der kleinen Forscher" hatte die Umfrage unter mehr als 700 Pädagogen in Auftrag gegeben.