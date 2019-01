Im Allgäu treffen Schneemassen das Hotel Hubertus.

Quelle: Benjamin Liss/dpa

Während mehrere Lawinen in den Alpen die Gefahren des Extremwinters vor Augen geführt haben, ist ein Ende des Dauerschneefalls in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst erwartete, dass die Niederschläge am Dienstag allmählich abklingen, womit auch die Unwettersituation an den Alpen ende.



Der Chef der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), sagte, den Prognosen zufolge sei von Mittwoch an eine deutliche Entspannung möglich. Tauwetter und Regen führen mancherorts zu Hochwasser.